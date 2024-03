Greg Vaughan, estrella de "Days of Our Lives", se encuentra hospitalizado con líquido en los pulmones

You have notifications blocked

Aunque pensó que el problema no iba a ser nada grave, Vaughan tiene suerte de no haber intentado resistirse a la enfermedad, porque dice que el nivel de oxígeno en su sangre era de un mísero 54% y que el líquido estaba llenando sus pulmones.

La estrella de las telenovelas, mejor conocido por interpretar a Eric Brady en casi 1.000 episodios de "Days of Our Lives" y Lucky Spencer en más de 600 episodios de "General Hospital", publicó un par de fotos donde aparece conectado a una máquina de oxígeno.

