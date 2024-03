El personal del hospital intenta violar el historial médico de Kate Middleton

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

El palacio de Kensington, por supuesto, se ha mantenido bastante callado al respecto. Nos hemos puesto en contacto con The London Clinic y el Palacio a propósito de esta nueva historia, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.

No se sabe si esto fue reportado a la policía, pero por lo que parece, no es el caso. La Policía Metropolitana de Londres nos dice: "No podemos proporcionar nada al respecto, ya que necesitamos saber si London Clinic nos lo ha comunicado y, si es así, cuándo".

The Mirror también informa que otros trabajadores están conmocionados y sacudidos por esto. The London Clinic es un establecimiento médico muy respetado y que trata a personas de alto perfil, incluidos los miembros de la familia real en general.

No hay muchos más detalles en términos de cómo se desarrolló esto exactamente, o lo que le pasó al trabajador que hizo esto, por no hablar de quién lo vio y lo contuvo.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!