Gisele Bündchen niega haber engañado a Tom Brady, dice que las mujeres asumen la culpa de las rupturas

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Mientras tanto, Bündchen se emocionó mucho al hablar de Tom durante una entrevista con Robin Roberts de ABC hace pocas semanas, diciendo que no quería divorciarse del ex jugador de la NFL, pero que al final necesitaba hacer un cambio.

La modelo, que estuvo casada con Tom desde 2009 hasta 2022, realizó una entrevista con The New York Times , donde finalmente se refirió a los comentarios de que engañó a Brady con su instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!