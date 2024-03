El avión privado de Diddy aterriza en el aeropuerto de Antigua en medio de los registros policiales

You have notifications blocked

Fuentes con conocimiento directo nos dicen que Diddy estaba con su familia cuando los agentes de Seguridad Nacional los interceptaron y aunque se sabe que había algunos interrogatorios en curso, nos dicen que nadie fue detenido (incluido Diddy) y que sus movimientos no están restringidos en este momento, según nos dicen las fuentes, o al menos no todavía. En otras palabras, es libre de pasear.

El jet privado de Diddy fue llevado a una isla del Caribe mientras los federales allanaban sus dos domicilios en Estados Unidos ayer, y aunque él no estaba en la nave, no es por eso menos llamativo en la pista, como se puede ver en esta nueva toma de la aeronave.

