Diddy aparece paseándose por el aeropuerto de Miami luego del allanamiento en sus dos domicilios

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Si bien puede parecer extraño que Diddy no haya sido esposado, en realidad calza con lo que hemos escuchado sobre su situación hasta el momento. Fuentes con conocimiento directo nos dicen que no está bajo arresto en este momento, y lo que es más importante, tampoco está huyendo , obviamente.

Según nos dicen, el video muestra a Diddy paseándose por fuera de una oficina de Aduanas en el aeropuerto, y como se puede ver, no está siendo detenido y ciertamente no parece estar bajo custodia. En vez de eso, el rapero solo estaba caminando por su cuenta.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!