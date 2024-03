Diddy es visto hablando con los agentes federales en el aeropuerto mientras detenían a su socio

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Obtuvimos otra foto que muestra al mismo grupo en la pista. No se ve a Diddy en esta imagen en particular, tal como en la otra foto que obtuvimos de esta misma escena, pero desde un ángulo diferente, pero Brendan Paul está allí con un suéter azul inconfundible.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!