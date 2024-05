Stormy Daniels declara en el juicio a Trump, "él y Melania duermen en habitaciones distintas"

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Hay más chismes; Stormy dice que cuando Trump estaba charlando con ella, al parecer estaba muy interesado en los aspectos comerciales de la industria del porno. Ella también dice que le preguntó si estaba limpia (de alguna ETC), a lo que ella no respondió.

12:21 PM PT -- El ex fiscal federal Michael Zeldin estuvo en "TMZ Live" en martes para discutir por qué a Stormy Daniels se le permitió entrar en todos estos supuestos detalles acerca de su tiempo con Donald Trump si no es exactamente relevante para el delito que se ha alegado... y él tuvo una respuesta para nosotros.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!