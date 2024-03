Leah McSweeney dice que Andy Cohen debería disculparse con Kate Middleton

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Por si no lo saben, Andy compartió un tweet después de que TMZ obtuviera un video del Príncipe William y la Princesa Catherine caminando en la granja de Windsor , en el que decía: "Esa no es Kate ...".

La ex estrella de "Real Housewives of New York", que presentó una demanda contra Cohen en febrero, lo criticó por Instagram el viernes, solo unas horas después de que se supiera el anuncio que la Princesa de Gales ha sido diagnosticada con cáncer.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!