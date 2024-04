A Taylor Swift le gusta un irónico post sobre Joe Alwyn, canta sobre su depresión en el álbum

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Aunque puede parecer que Taylor está acusándolo de algo, explicó en las redes sociales que ella misma es responsable de su ruptura y que no hay cuentas que ajustar. Aun así, está claro que apunta a Joe y nos hace parecer que no era un gran novio.

Si escuchas la música, no se puede negar que Joe fue una gran influencia en "Tortured Poets", con Tay dando una idea de su ruptura en su nueva canción "So Long London".

Aparentemente, el post le causó gracia a Taylor, quien le puso "me gusta" en Instagram. Sin embargo, el meme fue incluido en una serie de otras bromas sobre el álbum, incluyendo un meme que clasificó a sus ex, con Joe en el último peldaño.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Antes del lanzamiento del nuevo disco "The Tortured Poets Department" el viernes, la cantante publicó algunas letras insinuando que el nuevo trabajo sería sobre sus ex más recientes, especialmente Joe, con quien salió 6 años.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!