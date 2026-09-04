'Love After Lockup' Star Amber Eggers Dead at 41
'Love After Lockup' Amber Eggers Dead At 41 ... After Being Hospitalized
Amber Eggers -- who starred on the show "Love After Lockup" -- has died after being hospitalized in Georgia, TMZ has learned.
Her mom, Monica Eggers, tells TMZ ... Amber died Thursday night at a hospital in Atlanta after she was admitted several days earlier because she wasn't feeling well. Monica said doctors couldn't keep Amber's heart beating any longer, and her daughter ultimately died from acute liver failure.
You may recall ... Amber appeared on Season 2 of We TV's popular reality series, "Love After Lockup," which aired in 2019. Amber was dating Vincent Gonzalez while she was behind bars, and they even got engaged ... but their relationship ended after she got out.
Amber and her former cellmate Michelle “Puppy” Deaton also made cameos on other "Love After Lockup" seasons, as well as the spin-off series, "Life After Lockup."
Amber was 41.
RIP