Glen Powell se desnuda en una atrevida sesión para Men's Health

Tom Brady Breakin' Bread With My Coworker ... Dinner W/ Erin Andrews

Fashion Funeral Model Does Full Runway Walk To Honor Dead Friend at Open-Casket Viewing

Ken Dorsey Bills Fire O.C. After Bad Loss To Broncos

Man Arrested On Suspicion Of Manslaughter

Adam Johnson Man Arrested On Suspicion Of Manslaughter ... After Probe Into Ex-NHLer's Death

Lavisha Cashmere-Blend Shawl for just $15.97 !!!

YG Pleeease Take Down That Stripper Pic ... Man Hilariously Claims She's His Baby Momma

André 3000 New Album's All Flute, No Flows ... Approved By Frank & Tyler!!!

Matt LeBlanc Breaks Silence On Matthew Perry ... 'Never Forget You'

Taylor Swift Removed From NFL's Social Media ... It's Josh Dobbs Time!!!

Kim Zolciak Selling Off Designer Wear ... Amid Financial Woes

GLEN POWELL Top Gun Goes Bottoms Up!!! Grinning & Baring It in Pics

Recuerden, hubo un montón de rumores a principios de este año acerca de una supuesta aventura con Sydney mientras filmaban la película "Anyone But You" en Australia.

Además de las travesuras de Glen, también habló con la biblia del fitness sobre su vida amorosa, refiriéndose específicamente a los rumores amorosos con Sydney cuando dijo: "Cuando todo eso sucedió públicamente, estaba desorientado y sentí que fue injusto. Pero de lo que me he dado cuenta ahora es que es solo una parte de este trabajo".

