Will Smith y Jada Pinkett Smith posan juntos para Acción de Gracias

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

You Be the Judge

Stars and Scars You Be the Judge

... Suing Others For Using Their Likeness

ALABAMA RIVERBOAT BRAWL PARTICIPANTS LAUNCH FIGHT MERCH ... Suing Others For Using Their Likeness

ARREST FINGERPRINT CARDS UP FOR SALE

TUPAC AND BIGGIE ARREST FINGERPRINT CARDS UP FOR SALE

Susan Sarandon Son Pleads With Social Media Supporters ... Stop Showing My Mom's Boobs!!!

Derek Chauvin George Floyd Cop Stabbed In Prison ... Hospitalized In Stable Condition

After Tragic Death Of Fan

Puts On Dazzling Performance In Brazil ...

Taylor Swift Puts On Dazzling Performance In Brazil ... After Tragic Death Of Fan

Gets Ride Home This Time!!!

Hits Laugh Factory Again After DUI ...

Tiffany Haddish Hits Laugh Factory Again After DUI ... Gets Ride Home This Time!!!

Pose Together for T'Giving Shoot ...

Will & Jada Pose Together for T'Giving Shoot ... Slightly Different Uploads

Recordemos que Jada reveló hace algunas semanas que llevaban viviendo vidas separadas con Will hace años y que ya no estaban involucrados románticamente. También dijo que se sorprendió cuando Will se refirió a ella como su "esposa", tras abofetear a Chris Rock en los Oscar.

A primera vista, parece que Will quiso presentar más a una pareja feliz y unida en sus fotos. Jada, en cambio, se centró más en la familia, lo que coincide con la forma en que ha hablado de Will, sobre todo últimamente.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Will y Jada subieron diferentes fotos en sus respectivas cuentas de Instagram, pero parece que Will expresó mucho más que Jada, particularmente por unas fotos bastante cariñosas entre ellos.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!