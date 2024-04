Gypsy Rose y Ryan Anderson no han rodado juntos desde su separación

You have notifications blocked

Nuestras fuentes aclaran que ni Gypsy ni Ryan pidieron no rodar juntos, simplemente los productores decidieron por su cuenta que no tenía sentido, ahora que se están divorciando.

Nos dicen que el equipo del documental filmó la caída entre Blanchard y Anderson, pero ahora no tiene sentido filmarlos juntos porque no solo no viven juntos, sino que sus vidas se están moviendo en direcciones totalmente opuestas.

Fuentes que trabajaron en "Gypsy Rose: La vida después del Lock Up", le dicen a TMZ que la pareja distanciada no ha rodado después de la ruptura, y la producción va a centrarse más en Blanchard de aquí en adelante.

Gypsy Rose Blanchard está pasando de Ryan Anderson , y no solo en su matrimonio, ella no ha compartido un segundo de tiempo de cámara con él desde su separación... y supimos que esto no va a cambiar a corto plazo.

