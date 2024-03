Kim Zolciak filmó un piloto para un reality show con sus hijas, Kroy no está en él

You have notifications blocked

En términos de lo que se trata en realidad, nos dicen que el piloto se centra en la tensión entre Kim y sus hijas, en el marco del drama del divorcio en curso . Aunque eso no es todo, el piloto también mostrará los altibajos de las luchas financieras de Kim. Pero, de nuevo, el propio Kroy no aparece en absoluto.

Nuestras fuentes dicen que el piloto se ha estado vendiendo durante más de un mes y hay una cadena en particular que ha mostrado mucho interés. Nos dicen que Bravo, el antiguo territorio de Kim en "Real Housewives Of Atlanta", no es la red donde potencialmente aterrizaría la serie.

